الرئيس الإيطالي: نتمتع بعلاقات ممتازة مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتعزيز السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، إن “موقف بلادنا ينطوي على إقامة علاقات ممتازة، إيجابية وتعاونية مع إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية”.

وفي كلمته خلال اتصال للتهنئة بأعياد الميلاد ورأس السنة مع الوحدات العسكرية الإيطالية العاملة في الخارج، من مقر قيادة عمليات القوات المشتركة، تحدث رئيس الدولة على وجه الخصوص مع أفراد قوات الدرك (كارابينييري) الذين يشاركون بالقدس في القوة التي تقوم بأعمال الوساطة من أجل استئناف الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأشار الرئيس ماتّاريلا إلى أن، ما سلف ذكره، يأتي “على أمل أن يسهم ذلك بإيجاد وضع سلمي في المستقبل”، للصراع الدائر.

وأضاف ماتّاريلا أن “التعاون مع قوات الشرطة والتدخلات في مجال الكوارث الطبيعية يحظى مواطنونا لأجله بالتقدير ويقدم فكرة حضور القوات المسلحة داخل البلاد بروح المشاركة الكاملة في التعايش في البلاد”. وأكد أن “هذا موعد لا أريد أن أفوته أبدًا، فمن المهم جدًا بالنسبة لي أن أعرب أولاً وقبل كل شيء عن امتنان الجمهورية للقوات المسلحة. فما يتم القيام به يوماً بعد يوم لأجل بلادنا، يمتلك أهمية استثنائية”.