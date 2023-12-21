رئيس أركان دفاع إيطاليا: 2024 سيكون حافلاً بالتحديات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس أركان الدفاع الإيطالي، الأدميرال جوزيبي كاڤو دراغوني، إن عام 2024 “سيكون حافلاً بالتحديات، في ظل دورنا الرائد على الساحة الدولية”.

وأضاف الأدميرال دراغوني في رسالة تهنئته للجنود المنخرطين بمسارح العمليات في إيطاليا وخارجها، الخميس، أن “في هذا العام المشرف على نهايته، أُضيفت المشاكل الأمنية المرتبطة بالصراع الروسي الأوكراني إلى تلك المتعلقة بالأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، مع تأثيراتها الكبيرة على منطقة المتوسط الموسعة، ​​والتي تزحمها جملة من القضايا الحاسمة بشكل متزايد”.

وخاطب الأفراد في ارتباط فيديوي، بأن “القوات المسلحة تبذل جهودا على نطاق واسع للمساهمة، في إطار رؤية منهجية، بالدفاع عن دولتنا، حفظ السلام والسعي لاستقرار دولي دائم”، مبيناً أنه “بفضل عملكم أيضاً، تعد إيطاليا بالتأكيد من بين اللاعبين الرئيسيين على الرقعة الدولية، وقادرة على لعب دور قيادي”.

وتابع: “أشكركم كمواطن أولا، ومن ثم كقائد، كما أشاطركم تقدير الدول الحليفة والشريكة، فضلاً عن احترام وامتنان السكان الذين تتعاونون معهم، ولقد لمست ذلك بشكل مباشر في كثير من الأحيان خلال زياراتي للعديد من المسارح التي نتواجد فيها، وحيث وجدت طلبًا قويًا لإيطاليا، لقدرتها على بناء نقاط حوار دائمة على كافة المستويات”.

وخلص المسؤول العسكري إلى القول، إن “عام 2024 يلوح بصفته عاماً معقداً بالقدر نفسه”، الذي كان عليه العام الجاري، “إن لم يكن أكثر تحدياً، وأنا متأكد من أننا سنكون جميعاً قادرين فيه على تأكيد القيم التي نتمثّل بها”.