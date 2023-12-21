وزير خارجية ألبانيا: تحدي الهجرة يتجاوز الحدود الوطنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد وزير الشؤون الأوروبية والخارجية الألباني إيجلي حساني على أن “الهجرة هي تحد يتجاوز الحدود الوطنية في أوروبا، ولا يمكن إدارتها من خلال الإجراءات الوطنية وحدها”.

وجاء حديث رئيس الدبلوماسية الألبانية في مقابلة الخميس مع وكالة (آدنكرونوس) في إشارة إلى اتفاقية إدارة التدفقات بين روما وتيرانا التي علقت المحكمة الدستورية التصويت البرلماني بشأنها بسبب شكوك في قانونيتها كونها تتضمن نقل مهاجرين تنقذهم السلطات الإيطالية إلى مركزين للاستقبال في الأراضي الألبانية.

وشدد حساني على أن “تدفقات الهجرة المتواصلة تشكل تحدياً بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أن إدارتها “لن يتسنى لها النجاح إلا من خلال اتباع نهج حازم وجماعي بروح أوروبية، يقوم على التعاون العملي”.

وقال وزير الخارجية الألباني أن سلطات بلاده “ملتزمة بمعالجة التحديات المشتركة المتعلقة بالهجرة والأمن على طول طريق البلقان”، على الرغم من أن التدفقات عبرها “ليس لها وزنا كبيرا” مقارنة بالمعابر غير النظامية على طول هذا الطريق.

وقال إن ألبانيا “هي شريك قوي بالوفاء بالجهود المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان لمواجهة هذا التحدي، بما في ذلك خطة عمل الهجرة الخاصة بالمفوضية الأوروبية لمنطقة غرب البلقان”.

هذا ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تيرانا غدا الجمعة للقاء رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما “لمعالجة قضايا الهجرة وتطبيق الاتفاقية” الخاصة بإدارة التدفقات بين روما وتيرانا “في انتظار قرار المحكمة الدستورية الألبانية” بشأنها.