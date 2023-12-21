وزير الداخلية الإيطالي: طرد مغربي هدد بشن هجوم إرهابي في بلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي عن طرد مهاجر مغربي من البلاد، على خلفية “تهديده بشن هجوم إرهابي في إيطاليا”.

وكتب الوزير بيانتيدوزي في منشور على مدونة (إكس) الخميس، أن “المواطن المغربي الذي يبلغ من العمر 38 عاماً، أثناء اعتقاله عام 2016 بتهمة السرقة ومقاومة موظف عمومي، لم يكتفِ بمجرد مدح تنظيم الدولة الإسلامية فحسب، بل هدد أيضاً بشن هجوم إرهابي في بلادنا”.

وأضاف بيانتيدوزي، أن الرجل “أظهر خلال اعتقاله في السجن موقفاً عدائياً كبيراً دائماً”. واختتم بالقول إن “في الساعات القليلة الماضية، تمت إعادته إلى المغرب تنفيذا لمرسوم الطرد الذي صدر بحقه”.

وكانت مصادر في رئاسة الوزراء الإيطالية قد أفادت في آب/أغسطس الماضي بأن الحكومة بصدد تبني مجموعة من الإجراءات، تدخل حيّز النفاذ اعتباراً من الأول من أيلول/سبتمبر التالي، لـ”تسريع وتبسيط عمليات طرد المهاجرين غير النظاميين، وبشكل خاص أولئك الذين يتبنون سلوكاً عنيفاً”.

يذكر أن عمليات الطرد التي تمت حتى الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 كانت تشير إلى 3471 شخصاً إجمالاً.