وزير خارجية ألبانيا: إيطاليا مناصرنا الأكثر ثقة على المستوى الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الشؤون الأوروبية والخارجية الألباني إيجلي حساني إن “إيطاليا هي مناصرنا الأكثر ثقة على المستوى الأوروبي، والصوت الأقوى والأكثر استماعًا في بروكسل لدعم ألبانيا ومنطقة غرب البلقان في مسار الانضمام” للتكتل الموحد.

وقال حساني في مقابلة الخميس مع وكالة (آدنكرونوس)، عشية زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني لألبانيا “إن الزيارات المتبادلة، في كل مناسبة، تؤكد الحالة الممتازة للعلاقات بين روما وتيرانا”.

وبشأن تعليق المحكمة الدستورية الألبانية تصويت البرلمان على الاتفاقية الخاصة بالمهاجرين مع إيطاليا، أشار حساني إلى أن “الدستور ينص على أن تفحص المحكمة الاتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها”.

وقال وزير الخارجية “الحكومة تحترم عمل العدالة، فلندعها تقوم بعملها وننتظر القرار النهائي” المرتقب في يوم 18 كانون الثاني/يناير المقبل.