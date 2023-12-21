السلطة الفلسطينية: احتفالات عيد الميلاد ستقتصر على الشعائر الدينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن مجلس الوزراء في حكومة السلطة الفلسطينية اليوم الخميس، “أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وبعد التشاور مع الكنائس المسيحية، فقد تقرر اقتصار الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد لهذ العام على الشعائر الدينية”.

وحسب وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فإنه “ستقام فيها الصلوات على أرواح الشهداء، وتتعزز فيها الوحدة الوطنية، أمام ما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة لم يشهد لها التاريخ مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية”.

وقد أجرى الموقع الإعلامي للكرسي الرسولي مقابلة مع خادم رعية البشارة بالقرب من رام الله في الضفة الغربية، الأب فراس عبد ربه تحدث خلالها عن “أجواء التقشف التي ترافق الاحتفالات بعيد الميلاد هذا العام، كما طالب القادة الدينيون من الأرض المقدسة نظراً للأوضاع المأساوية الراهنة في قطاع غزة”. وقال إنه “سيحتفل بعيد الميلاد مع الأطفال ليمنحهم نوعاً من الهدنة وسط سيناريو الألم الذي تعيشه المنطقة”.

قال إنه “سيحتفل بعيد الميلاد مع الأطفال ليمنحهم نوعاً من الهدنة وسط سيناريو الألم الذي تعيشه المنطقة”.