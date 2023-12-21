ميلوني تعزي نظيرها التشيكي بضحايا حادثة إطلاق النار في براغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بعثت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، برسالة إلى رئيس وزراء جمهورية التشيك بيتر فيالا، أعربت فيها عن “خالص تعازيها لأسر ضحايا إطلاق النار في براغ”.

ونقلت رئاسة الوزراء الإيطالية عن ميلوني “تأكيد إدانتها الصارمة لجميع أشكال العنف والتعصب والإرهاب”، مشددة على أنه “من واجب أوروبا الرد وتعزيز كل أداة مفيدة لضمان أقصى قدر من السلامة للمواطنين”.

وحسب الشرطة التشيكية، فإن الحادث أسفر عن مقتل عشرة أشخاص في جامعة (تشارلس) في براغ الخميس وإصابة نحو ثلاثين آخرين، قبل أن تقتل الشرطة الشاب الذي أطلق النار.

وحسب مصادر إعلامية، فإن الشاب تشيكي الجنسية يبلغ من العمر 24 عامًا، يدعى ديفيد كوزاك وقد أعلن عن نيته قتل كثيرين عبر منصة (تلغرام).