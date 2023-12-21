الاتحاد الأوروبي يدين احتجاز صحفيين وناشطين سياسيين بأذربيجان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- انتقد الاتحاد الأوروبي “الاعتقالات التعسفية” التي أجرتها السلطات في أذربيجان مؤخرا بحق صحفيين وناشطين.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو إن هذه الاعتقالات “تثير مخاوف جدية بشأن تضييق المجال أمام الصحافة المستقلة والقيود على حرية التعبير في أذربيجان، الأمر الذي يتعارض مع التزاماتها الدولية”.

ونوه في مذكرة الخميس بأن “حقوق الإنسان، بما في ذلك الحريات الأساسية وسيادة القانون، تعد عناصر مهمة في العلاقة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي”.

وأضافت المذكرة “يعرب الاتحاد الأوروبي أيضا عن أسفه لاعتقال الناشط في مجال حقوق الإنسان إلهامز غولييف وزعيم المعارضة السياسية توفيق يعقوبلو، ولقرار تمديد الحبس الاحتياطي للباحث والناشط البارز جوباد إباد أوغلو وناشط المجتمع المدني بختيار حاجييف”.

وطالب الاتحاد الأوروبي أذربيجان بـ”إطلاق سراح المسجونين بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية وضمان مساحة حرة ودون عوائق للصحافة المستقلة وحرية التعبير”، مؤكدا أنه “يظل ملتزما بمواصلة الحوار والتعاون في مجال حقوق الإنسان مع أذربيجان”.