تقرير أممي يحذر من خطر حدوث مجاعة بقطاع غزة خلال الأشهر الستة المقبلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر تقرير للأمم المتحدة من خطر حدوث مجاعة في قطاع غزة خلال الأشهر الستة المقبلة إذا لم يتوفر ما يكفي من الغذاء والماء النظيف وخدمات الصحة والصرف الصحي”، وذلك وفقا لتقرير يُعرف بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي صادر اليوم.

وحسب التقرير المعني بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي نشره المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، فإن “جميع سكان غزة (حوالي 2.2 مليون نسمة) يعانون من أزمة أو مستويات أسوأ من الانعدام الحاد للأمن الغذائي”.

وأظهر التقرير أن 26 بالمائة من السكان (نحو 577 ألف شخص) قد استنفدوا إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف ويواجهون جوعا كارثيا (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل) والجوع الحاد.

ويتضمن هذا التحليل الأخير للأمن الغذائي في غزة، بيانات من برنامج الأغذية العالمي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية.

وتُعرف الأمم المتحدة المجاعة بأنها الجوع الذي تواجه فيه “ما لا يقل عن 20% من الأسر نقصا شديدا في الغذاء، ويعاني 30% من الأطفال على الأقل من سوء التغذية الحاد، وتحدث في ظله أكثر من حالتي وفاة يوميا من بين كل 10 آلاف شخص بسبب الجوع الشديد أو نتيجة لسوء التغذية والمرض معا”.

ولفتت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين إلى البرنامج حذر على مدى أسابيع من وقوع هذه الكارثة”، واصفة الوضع الحالي بأنه “أصبح يائسا بدون ضمان الوصول الإنساني الآمن والمستمر الذي طالبت به الوكالات الأممية”.

وقالت إن “الجميع في غزة ليسوا في مأمن من الجوع الحاد”.

وشدد برنامج الأغذية العالمي على “ضرورة توفير مزيد من المواد الغذائية الطارئة والمساعدات متعددة القطاعات لمنع انتشار الوفيات على نطاق واسع. وقال إن الهدنة الإنسانية الأخيرة التي دامت سبعة أيام، أكدت أن البرنامج وشركاءه يمكنهم تقديم المساعدة عندما تسمح الظروف بذلك”

ورأى البرنامج أن “إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي يمهد الطريق أمام تدفق مزيد من المواد الغذائية وغيرها من إمدادات الإغاثة إلى غزة”، مشددا على “ضرورة استمرار وصول المساعدات وإسراع وتيرتها بفتح مزيد من المعابر الحدودية وضمان ظروف العمل داخل غزة للسماح بتوصيل الإغاثة بشكل آمن ومنظم إلى جميع المحتاجين”.