أوربان: روسيا لم تعلن الحرب على أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رفض رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان وصف ما يجري بين روسيا وأوكرانيا بالحرب، مفضلا تبني التوصيف الرسمي الروسي: “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.

وأشار أوربان، خلال مؤتمر صحفي الخميس في بودابست إلى أن أيا من الطرفين “لم يعلن الحرب” على الآخر.

وقال رئيس الوزراء، الذي اشترط الموافقة على مساعدات مالية أوروبية جديدة لأوكرانيا بالإفراج عن أموال جمدتها بروكسل في وقت سابق لغياب إصلاحات تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد في بلاده، “قد يصف البعض الأحداث بأنها حرب، لكننا لا نسمح لأحد أن يملي علينا كلمات يجب أن نستخدمها. نحن سعداء لأنها ليست حربا”.