أسف أوروبي لعدم إقرار إيطاليا لمعاهدة آلية الاستقرار الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب المدير الإداري لآلية الاستقرار الأوروبي بيير غراميجنا عن أسفه لقرار البرلمان الإيطالي بعدم التصديق على المعاهدة الجديدة المنقحة للآلية.

ونوه في مذكرة بأنه “بدون تصديق جميع الدول الأعضاء، لن تتمكن آلية الاستقرار الأوروبي من توفير الدعم المشترك لصندوق الحل الموحد التابع للاتحاد المصرفي، والذي من شأنه أن يفيد كافة دول منطقة اليورو”.

وأضاف “تلتزم آلية الاستقرار الأوروبي بمواصلة دعم أعضائها والوفاء بالمهمة المهمة التي أنشئت من أجلها: ضمان الاستقرار المالي في منطقة اليورو. وسوف تستمر في القيام بذلك ضمن نطاق المعاهدة الحالية”.

ولآلية الاستقرار الأوروبي (ESM) صلاحية الحفاظ على الاستقرار المالي في منطقة اليورو من خلال تقديم مساعدة مالية لدول أعضاء تعاني من مشاكل تمويل حادة.

وتعمل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2012 والمساهمون في آلية الاستقرار الأوروبي هم الدول الأعضاء العشرين في منطقة اليورو. وترتبط جميع المساعدات المالية المقدمة إلى الدول الأعضاء بشروط مناسبة.

وتمول آلية الاستقرار الأوروبي مساعداتها من خلال إصدار سندات وأدوات دين أخرى. ويبلغ إجمالي رأس مالها المكتتب حوالي 700 مليار يورو، منها 80 مليار يورو من رأس المال المدفوع و624 مليار يورو من رأس المال الملتزم به والقابل للاستدعاء. وتبلغ القدرة الإقراضية القصوى لآلية الاستقرار الأوروبي 500 مليار يورو.