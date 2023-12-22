شرطة روما: للفلسطينيين حق التظاهر مع التزامنا بأمن الطائفة اليهودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد مفوض شرطة روما، كارميني بلفيوري على “حق الفلسطينيين الخروج في مظاهرات” بالعاصمة الإيطالية.

وقال المسؤول الامني، خلال مؤتمر صحفي الجمعة بمناسبة أعياد الميلاد، “إن تأمين كل ما يختص بمواقع الطائفة اليهودية هو التزام كبير قمنا به بكل شغف”.

وأضاف “علاوة على ذلك، أردت بشدة أن يتمكن الفلسطينيون من التظاهر، لأنني اعتبرته أمرًا صائبا وحقا”.

وقال: “لقد منحناهم ما نمنحه للجميع”.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد أكد في وقت سابق أن الحكومة لن تحظر مظاهرات مؤيدة للقضية الفلسطينية.

وقال: “إيطاليا بلد ديمقراطي، ولا ينبغي حظر المظاهرات السلمية من أجل السلام في الشرق الأوسط أو لصالح فلسطين. والشيء الآخر بالطبع هو المظاهرات العنيفة أو حتى المظاهرات لصالح الإرهابيين. أكرر: نحن ضد حماس، وليس ضد فلسطين والفلسطينيين”.