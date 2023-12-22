المفوضية الأوروبية: التقرير الاممي عن خطر المجاعة بغزة دعوة لاستيقاظ العالم أجمع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وصفت المفوضية الأوروبية التقرير الاممي الذي حذر من خطر حدوث مجاعة بقطاع غزة خلال الأشهر الستة المقبلة، بـ”تطور خطير ينبغي أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ للعالم أجمع للعمل الآن لمنع وقوع كارثة إنسانية مُهلكة” في القطاع.

وشدد بيان مشترك للممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة جوزيب بوريل ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش صدر الجمعة على “الحاجة الماسة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وسريع وآمن ودون عوائق لتجنب المزيد من تفاقم الوضع الكارثي بالفعل”.

وأضاف البيان “نكرر النداء العاجل لاحترام القانون الإنساني الدولي”، محذرا من أن “عدم القدرة على الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية يؤدي إلى خلق حالة مجاعة”.

وأضاف المسؤولان بالجهاز التنفيذي الأوروبي أنه “يتعين أن تصل المساعدات إلى المحتاجين عبر جميع الوسائل الضرورية، بما في ذلك الممرات الإنسانية وفترات التوقف لتلبية الاحتياجات الإنسانية”.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص للعام المقبل مبلغ 125 مليون يورو للدعم الإنساني لضمان استمرار الدعم للأشخاص في فلسطين الذين هم في أمس الحاجة إليه.

وقد حذرت وكالات الأمم المتحدة من خطر حدوث مجاعة في قطاع غزة خلال الأشهر الستة المقبلة “إذا لم يتوفر ما يكفي من الغذاء والماء النظيف وخدمات الصحة والصرف الصحي”.

وحسب التقرير المعني بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن “جميع سكان غزة (حوالي 2.2 مليون نسمة) يعانون من أزمة أو مستويات أسوأ من الانعدام الحاد للأمن الغذائي”.

وأظهر التقرير أن 26 بالمائة من السكان (نحو 577 ألف شخص) قد استنفدوا إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف ويواجهون جوعا كارثيا (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل) والجوع الحاد.

ويتضمن هذا التحليل الأخير للأمن الغذائي في غزة، بيانات من برنامج الأغذية العالمي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية.

وتُعرف الأمم المتحدة المجاعة بأنها الجوع الذي تواجه فيه “ما لا يقل عن 20% من الأسر نقصا شديدا في الغذاء، ويعاني 30% من الأطفال على الأقل من سوء التغذية الحاد، وتحدث في ظله أكثر من حالتي وفاة يوميا من بين كل 10 آلاف شخص بسبب الجوع الشديد أو نتيجة لسوء التغذية والمرض معا”.