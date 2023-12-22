البابا يتلقى أوراق اعتماد سفير إيران الجديد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن الكرسي الرسولي أن البابا فرنسيس استقبل صباح الجمعة بمكتبه في القصر الرسولي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى الفاتيكان، محمد حسين مختاري، بمناسبة تقديم أوراق اعتماده.

واستعرض بيان فاتيكاني سيرة الدبلوماسي، من مواليد 1965، متزوج وله أربعة أبناء. حصل على الدكتوراه في الفلسفة الغربية من جامعة دورهام البريطانية عام 2008. دكتوراه في العلوم الدينية والفقهية من جامعه قم.

شغل مناصب عديدة: عضو اللجنة العلمية لمعهد الإمام الخميني للدراسات والبحوث (منذ عام 2008)، مدير معهد دراسات التقارب بين الطوائف الدينية (2013 – 2016)، رئيس الجامعة الطوائف الإسلامية (2017 – 2020)، الممثل المفوض لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجلس أمناء جامعة أهل البيت وعميد كلية أورفيت أول فوسكا الدولية (منذ عام 2020).