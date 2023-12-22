تعميم لرئيس شرطة إيطاليا يحذّر من خطر الإرهاب في حفلات رأس السنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ حذّر رئيس الشرطة الإيطالي، فيتّوريو پيزاني، من خطر الهجمات الإرهابية المحتملة في حفلات رأس السنة المقبلة.

وفي الإرشادات الواردة بالنشرة الأمنية التي وقعها پيزاني وعممها على إدارات المحافظات ومراكز الشرطة بمناسبة احتفالات رأس السنة المقبلة، قال إنها “تأتي بالنظر إلى السياق السياسي الدولي الحساس في الوقت الحالي، والذي يتسم بتفاقم التوترات، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط، والتي زادت من خطر الأعمال الإرهابية”.

وأضاف المسؤول الأمني، أنه لهذا السبب “فإن احتفالات نهاية العام التي تقام في الساحات الرئيسية للمدن، بل كذلك في النوادي والمطاعم، والتي ستشارك فيها أعداد كبيرة جدًا من الأشخاص، تمثل أحداثًا تتطلب إيلاء اهتمام خاص بها من وجهة نظر حماية النظام العام وإجراءات السلامة”.