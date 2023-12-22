تاياني: ولادة طفلة فلسطينية على متن المستشفى الايطالي العائم بمياه مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني “ولادة طفلة فلسطينية على متن السفينة المستشفى (فولكانو) الراسية بأحد الموانئ المصرية” القريبة من قطاع غزة.

وكانت إيطاليا قد أعلنت في وقت سابق أن السفينة (فولكانو)، التابعة لسلاح البحرية والمجهزة بغرف عمليات ومعدات تشخيص وأدوية وعلى متنها إخصائيون طبيون قد أبحرت من أجل توفير العلاج لجرحى قطاع غزة الفلسطينيين.

وأشار تاياني، في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة خلال زيارته لألبانيا، إلى أن “والدة الطفلة كانت على متن السفينة لأن لديها ابنة أخرى مصابة تتلقى العلاج”.