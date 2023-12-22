برلماني إيطالي: نتنياهو مسؤول عن جرائم حرب في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حمّل البرلماني في الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، أليساندرو تزان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية ارتكاب “جرائم حرب” في قطاع غزة الفلسطيني.

وأشار زان، رئيس قسم الحقوق في الحزب، إلى أنه “وفقًا لمنظمة أوكسفام، فإن 90% من سكان غزة معرضون لخطر الموت جوعًا بسبب الحصار المفروض على دخول المساعدات الإنسانية الذي تفرضه حكومة نتنياهو”.

وقال البرلماني، في منشور الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي “إنها جريمة حرب حقيقية”، فـ”حتى الآن، قُتل 20 ألف مدني خلال شهرين فقط من القصف، منهم 8 آلاف طفل”.

وحسب السياسي الإيطالي، فإن الحرب على غزة “لم تعد دفاعًا عن النفس ولا رد فعل، ولا حتى انتقامًا” من حركة حماس، بل “إنها إبادة منهجية”.

وطالب البرلماني المعارض الحكومة الإيطالية بـ”أن تتوقف عن دعم هذه المذبحة وأن تدعو بكل قوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، لأن إسرائيل ليست حكومة نتنياهو المجرمة، تماما كما أن قطاع غزة ليس ذلك الإرهاب الوحشي وغير الإنساني الذي تمارسه حماس”.

وقال: “لا يمكننا أن نكون متواطئين” حيال ما يحدث في القطاع.