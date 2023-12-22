زيلينسكي لوزير الخارجية البولندي: جميع المخاوف يتم حلها بالاحترام المتبادل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه التقى اليوم الجمعة في كييف وزير الخارجية في الحكومة البولندية الجديدة المؤيدة للاتحاد الأوروبي، رادوسلاف سيكورسكي.

وقال الرئيس الاوكراني، في أعقاب اللقاء، على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي “التقيت سيكورسكي في كييف في أول زيارة خارجية له. أنا ممتن لبولندا لدعمها الكبير لأوكرانيا والأوكرانيين ونحن ندافع عن أنفسنا ضد العدوان الروسي الشامل”.

وأضاف “كلانا متفقان على أن علاقاتنا الثنائية بحاجة إلى تعزيز، وأن جميع المخاوف يجب أن يتم حلها بطريقة تتسم بالاحترام المتبادل”، في إشارة إلى الازمة التي نشبت بين حكومتي البلدين في عهد حكومة ماتيوش مورافيتسكي الشعبوية بشأن صادرات الحبوب وقرار وارسو وقف امدادات الأسلحة لكييف.

وقال زيلينسكي “ناقشنا الاحتياجات العسكرية الحالية لأوكرانيا، وتعزيز التعاون الدفاعي، والإنتاج المشترك للأسلحة، وشراء الأسلحة البولندية التي أثبتت فعاليتها في ساحة المعركة”.

وأردف “ركزنا أيضًا على الاجتماع القادم للمستشارين بشأن صيغة السلام والتحضيرات لقمة السلام العالمية”.