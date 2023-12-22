إيطاليا تلتزم بدعم انضمام ألبانيا للاتحاد الأوروبي قبل عام 2030

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تعهدت الحكومة الإيطالية اليوم الجمعة بالدفع في أروقة بروكسل نحو انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي قبل عام 2030.

جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تايانيK خلال مؤتمر صحفي في تيرانا بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما.

وقال تاياني: “كررت (خلال اللقاء) التزام إيطاليا القوي بدعم انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن، قبل عام 2030”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الايطالية “سنقدم كل الدعم اللازم حتى يستمر هذا البلد في النمو على الصعيد الاقتصادي أيضا”، مشددا على أن دول غرب البلقان “هي دول بطبيعتها تريد أن تكون جزءا من أوروبا”، و”نرغب في تسريع مواعيد انضمامها لتجنب نفوذ دول ليست أعضاء في الاتحاد الاوروبي في هذه المنطقة”، في إشارة ضمنية إلى الاتحاد الروسي.