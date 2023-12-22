إيني: اتفاقية مع المنظمة الدولية للهجرة لتسهيل فرص العمل في إقليم فزان الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وقعت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة، عبر شركتها في شمال أفريقيا، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) اتفاقية تعاون طوعي مدتها خمس سنوات للمساعدة في زيادة دخل الشباب وتسهيل الوصول إلى الفرص الاقتصادية في اقليم فزان، جنوبي ليبيا.

وحسب المذكرة الصادرة عن عملاق الطاقة الإيطالي، الهدف من المبادرة يكمن قي “خلق قوة عاملة أقوى في القطاعات الرئيسية، مثل الأعمال التجارية الزراعية، بربط برامج التدريب باحتياجات القطاع الخاص في منطقة فزان وتسهيل الوصول إلى فرص العمل بشكل مستقل”.

وتهدف الشراكة، التي “ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إلى تسهيل إدماج المستفيدين في قطاعات الزراعة والبناء والصناعة”.

ويستفيد من المشروع 850 شاب وشابة وسيعمل على تحسين مهاراتهم المهنية من خلال دعم وتحديث مراكز التعليم والتدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتجهيز المرافق، حيث ستُمكِّن المبادرة من تنفيذ وحدات تعليمية مصممة خصيصًا لإعداد الباحثين عن فرص عمل.

وستركز الدورات أيضًا على المهارات الشخصية والتواصل الإيجابي وحل النزاعات، مما يوفر مساحة للتماسك الاجتماعي بين الشباب.