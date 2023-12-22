ليبيا: الدبيبة يستقبل وزير الاقتصاد الإيطالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة استقبل اليوم الجمعة في طرابلس، وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جانكارلو جورجتّي، بحضور وزيري المالية خالد المبروك، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء.

وحسب منصة (حكومتنا)، الذراع الإعلامي لحكومة الدبيبة، “ناقش اللقاء سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وايطاليا في مجالات النفط والطاقة، إضافة إلى بحث آلية تفعيل اتفاقية معاهدة الصداقة المشتركة بين البلدين”.