كروزيتّو، تعليقا على ولادة طفلة فلسطينية بالمستشفى العائم: إنها علامة أمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو ولادة طفلة فلسطينية على متن المستشفى العائم التابع لسلاح البحرية بأنها “علامة أمل”.

وقال، حسبما نقلت عنه وزارة الدفاع الإيطالية مساء الجمعة على منصة (إكس) “الحياة تشق طريقها بعناد بين الكراهية والعنف. مرحبًا بـ إيلين الصغيرة، التي ولدت على متن سفينة (فولكانو)” الراسية بإحدى الموانئ المصرية لعلاج جرحى غزة الفلسطينيين.

وقال إنها “في حضن (العلم الايطالي) ثلاثي الألوان”.

وأردف وزير الدفاع: “أنا فخور بجنودنا الذين يحرصون على رعايتها وحمايتها بتفانٍ وإنسانية”.