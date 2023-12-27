البابا: ليمنحنا أمير السلام الرجاء والمحبة والسلام الحقيقي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس: “لنصلِّ بثقة لكي يمنحنا أمير السلام، الرجاء والمحبة والسلام الحقيقي”، في إشارة إلى المسيح.

وخلال تحياته للمؤمنين الناطقين بالبولندية، الحاضرين في اللقاء العام بقاعة بولس السادس في الفاتيكان، توجه البابا بأفكاره إلى “أوكرانيا المعذبة وإلى جميع أماكن الصراع”.

وأضاف بيرغوليو: “في نهاية هذا العام، دعونا نرفع الحمد لله على كل الخيرات التي تلقيناها، حتى تلك التي صنعتها أيدي كثير من الناس لدعم ضحايا الحرب في أوكرانيا وأجزاء أخرى من العالم”.

وشدد فرنسيس على القول، إن “الحرب شر، فلنصلِّ من أجل إنهاء الحروب”. ودعا مرة أخرى إلى السلام، قائلا: “من فضلكم، دعونا لا ننسى الصلاة من أجل أولئك الذين يعانون من العواقب الرهيبة للعنف والحرب”. واختتم بالقول: “دعونا نصلي بشكل خاص من أجل أوكرانيا المعذبة ومن أجل سكان فلسطين وإسرائيل”.