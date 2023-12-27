إيطاليا: نؤيد آلية الاستقرار الأوروبي لكنها تتطلب تصحيحات وسيطرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، إنها تؤيد آلية الاستقرار الأوروبي (MES)، لكنها تتطلب تصحيحات وسيطرة.

وقال الوزير تاياني، في تصريحات متلفزة الأربعاء، إنه “فيما يتعلق بآلية الاستقرار الأوروبي كنا متسقين للغاية”، فـ”لقد امتنعنا عن التصويت لأن حزبَيّ الرابطة وإخوة إيطاليا يعارضانها من حيث المبدأ”. ومع ذلك، فـ”نحن نؤيد استخدام أموال الآلية، لأنه أمر قائم بالفعل، صندوق لمساعدة الدول التي تمر بأزمات، ولأن إيطاليا وضعت بعض الأموال المال فيه”.

وأردف نائب رئيس الوزراء، أنه “مع ذلك، فلدينا تحفظات بشأن اللائحة الجديدة التي توسع التغطية لتشمل البنوك دون ضوابط على الآلية. لقد طلبنا من البرلمان الأوروبي فرض الضوابط كما هي الحال بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي”. واختتم بالقول إن “إعطاء الأموال للدول يتطلب سيطرة، فلماذا لا تكون كذلك إذا أعطيت للمصارف أيضاً؟”.