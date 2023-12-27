وزير خارجية إيطاليا: الجمود يخيّم على قضية أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلط وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، الضوء على أنه، من ناحية الحرب في أوكرانيا: “نحن في حالة جمود، نريد سلاماً عادلاً، وليس استسلاماً ديمقراطياً”.

وأضاف الوزير تاياني، في تصريحات متلفزة الأربعاء، أن “الأمر يبدو في مأزق، فالروس يهاجمون من جهة والأوكرانيون يردون من جهة أخرى”، مبيناً أنه “نحن جميعاً نريد تحقيق السلام، لكن يجب أن يكون سلاماً عادلاً، لا سلاماً يقوم على استسلام ديمقراطي”.

وذكر نائب رئيس الوزراء، أنه “يجب علينا أن نحقق أهدافًا تضمن أساسًا من الاستقرار”. واختتم بالتأكيد أن “إيطاليا ستواصل القيام بدورها من خلال تقديم مساعدات شاملة”.