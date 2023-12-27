تاياني يدعو للتركيز على عدم خلق صراع بين الشرق والغرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إلى التركيز على تجنب خلق صراع بين الشرق والغرب، إثر أحداث الشرق الأوسط.

وقال الوزير تاياني، في تصريحات متلفزة الأربعاء، إن “هناك عدد كبير جدًا من القتلى المدنيين الفلسطينيين”، لكن “هناك أيضاً حقيقة أن حركة (حماس) تستخدم السكان المدنيين لإثارة رد فعل مُوالٍ لفلسطين في العالم العربي”.

وذكر نائب رئيس الوزراء، أنه “يجب أن تكون البوصلة التي نتبّعها هي عدم خلق صراع بين الشرق والغرب.” ووصف حركة (حماس) بأنها “منظمة إرهابية”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول: “لقد قلنا للإسرائيليين دائماً أنه يجب أن يكون لديها رد فعل متناسب. ونحن نقوم بدورنا”.