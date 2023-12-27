إيطاليا: 2200 إصابة بكوفيد و34 حالة وفاة في 7 أيام بمقاطعة واحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية، أن الأيام السبعة الماضية، شهدت تسجيل 2200 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 في مقاطعة توسكانا (وسط)، وقد تم تأكيد 713 حالة عدوى بمسحة جزيئية و1487 حالة أخرى بتحاليل الكشف السريعة.

وورد في مذكرة لدائرة صحة المقاطعة، أن “العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم منذ بداية انتشار الوباء، يرتفع بهذا إلى 1,648,731″، مبينةً أنه “حتى الآن، لا يزال هناك 5900 حالة إيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى، وارتفاع عدد حالات التعافي بنسبة 0.1% (2151 شخصًا) ليصل عددها الإجمالي إلى 1,630,466″، أي بنسبة 98.9% من إجمالي الحالات.

وأضافت المذكرة، أنه “تم حتى الآن، إدخال 531 شخصاً إلى المستشفى (51 أقل من الأسبوع السابق، بانخفاض 8.8٪)، منهم 16 (بزيادة 14.3٪) في قسم العناية المركزة”، بينما “يخضع 5369 شخصاً للحجر المنزلي لظهور أعراض خفيفة عليهم لا تتطلب علاجًا في المستشفى، أو غياب الأعراض تماماً”، وهم 66 شخصاً أكثر من الأسبوع السابق، وبزيادة 1.2٪.

وذكر بيان دائرة الصحة، أنه “يتم تحديث قائمة الوفيات بـ34 ضحية جديدة: 15 رجلاً و19 امرأة بمتوسط ​​عمر 80.1 سنة”. وأشار إلى أنه “مع آخر الحالات، يرتفع عدد الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى، منذ بداية حالة الطوارئ في بلديات مدينة فلورنسا الكبرى إلى 440439”.