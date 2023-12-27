إيطاليا: واحد من كل 4 مواطنين يعيد تدوير هدايا عيد الميلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن واحداً من بين كل أربعة مواطنين (25%) ممن تلقوا هدايا في عيد الميلاد، يقوم بإعادة تدوير تلك غير المرغوب بها، ليقدمها للأقارب والأصدقاء، بل ويعيد بيعها على الويب أيضاً.

وسلط تحليل لاتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي) أجراه بالتعاون مع مؤسسة (إيكسيه) للبحوث والاستشارات، الضوء على “ظهور نوع من اقتصاد دائري للهدايا، تحت ضغط تحسين الموارد المتاحة وتقليل الهدر إلى الحد الأدنى من خلال منح السلع حياة ثانية”.

وكشفت الدراسة التحليلية عن أن “الغالبية العظمى ممن يقومون بإعادة التدوير (70%) يفعلون ذلك مع الأقارب والأصدقاء الذين يمكنهم تثمين الأشياء التي تم تلقيها كهدية، في حين أن نسبة جيدة من البراغماتيين (16%) يعيدونها إلى المتجر عن طريق تغييرها أو طلب قسيمة لشراء مواد أخرى بثمنها”، بينما “يخصصها 5% لاستخدامات أخرى”.

وتابع: “لكن الخبر الحقيقي هو الطفرة في عدد أولئك الذين يعيدون بيع الهدايا التي يتلقونها، عبر الإنترنت، مع زيادة قياسية قدرها 61% مقارنة بالعام الماضي”، وذلك “بفضل تكاثر المواقع المخصصة لبيع الملابس والأشياء المستعملة”.

وأوضح (كولديريتّي) أن “استراتيجيات إعادة التدوير تتغير بشكل كبير اعتمادًا على الجنس أو المنطقة الجغرافية”، مبيناً أن “النساء أكثر سخاءً بالتبرع للأقارب والأصدقاء (78% مقابل 62% للذكور)”. وبالمثل، فإن “سكان الجزر هم من يحتفظ بالهدايا قبل كل شيء، في الأسرة (91%) مقارنة بـ53% من سكان الجنوب، في حين أن سكان الشمال الشرقي والشمال الغربي هم الأكثر استعدادًا للجوء إلى المحلات التجارية لاستبدال الهدايا (23% من الحالات)”.

وأشارت المعطيات إلى أن “المنتجات ذات معدل إعادة التدوير الأقل هي تلك الخاصة بالطعام والنبيذ، بدءًا من ملايين سلال الأغذية التي توضع تحت شجرة العيد، والتي تتوفر فرصة استهلاكها دائماً”، بينما “الأكثر عرضة لخطر الاستبدال هي الملابس، المنتجات المنزلية أو التكنولوجية”.