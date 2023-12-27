سفينة إنسانية تنقذ106  أشخاص وتحملهم إلى ميناء برينديزي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت منظمة (سي آي) الإنسانية الألمانية أن طاقم سفينتها الرابعة التي تحمل الاسم ذاته، أنقذت 106 أشخاص كانوا على متن قاربين في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، جنوب جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

وقال طاقم السفينة الإنسانية، إن “من بين الناجين، هناك 40 قاصراً، أصغرهم يبلغ من العمر 5 سنوات وهم برفقة والديهم. إلا أن صبياً يبلغ من العمر 13 عاماً من غينيا وآخر في الـ14 من مالي، هربا بمفردهما”، مبيناً أن “المهاجرين يأتون من إريتريا، غينيا، الكاميرون، مالي، غامبيا والسنغال”، وقد “أخبرهم رجال الإنقاذ أنهم انطلقوا من سواحل تونس ليلة عيد الميلاد”.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن “مركز تنسيق الإنقاذ المالطي لم يستجب لنداء استغاثة المهاجرين”، مضيفة أن “السلطات الإيطالية، بدلاً من ذلك، خصصت برينديزي (مقاطعة پوليا ـ جنوب) ميناء لإنزال المهاجرين”، وذكرت أن “الوصول إليه سيستغرق حوالي ثلاثة أيام، ويتوقع رئيس مهمة (سي آي 4) الوصول بعد ظهر يوم الجمعة”.