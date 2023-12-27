البابا: كونوا بناة أخوّة في زمن الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال البابا فرنسيس، إنه “في وقت الأزمات والحروب، أوصيكم بأن تستمروا في أن تكونوا بناة شجعان للأخوة والمصالحة، على مثال القديس فرنسيس باولا الذي أوصى: “أحبوا السلام لأنه أفضل من أي كنز آخر”.

وأضاف البابا في رسالة إلى رهبان القديس السالف الذكر، أن “قديس المحبة يحث الجميع على السماح لأنفسهم بالتحول والتجدد بسر نور المسيح، الذي يُحتفل به في عيد الميلاد على أنه ملك السلام”.

وخلص بيرغوليو الى القول: “أرجو أن تكونوا مهتمين أيضاً برعاية وحماية بيتنا المشترك، الذي كان للقديس بولس ميلًا خاصًا إليه، إذ عاش علاقة متناغمة مع الخليقة”.