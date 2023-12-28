عالم فيروسات ايطالي: نحو ذروة لإصابات الأنفلونزا مع مليون حالة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ قال عالم فيروسات إيطالي، إن “ذروة الإصابات بالأنفلونزا، سنكتشفها عندما ينخفض منحناها”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الخميس، أضاف عالم الفيروسات بجامعة ميلانو فابريتسيو بريلياسكو والمدير الطبي لمستشفى غالياتسي في ميلانو، أنه مع ذلك فـ”من المفترض أننا في مرحلة استقرار على الأقل، وبالتالي من المحتمل أن نصل إلى ما يقرب المليون إصابة والتي، وفقًا للتعريف الجديد لنظام (RespiVirNet) لا تشمل حالات الأنفلونزا الحقيقية فحسب، بل الأشكال الشبيهة بها أيضاً”.

وفي معرض تقييمه لعطلة أعياد الميلاد ورأس السنة التي تشهد معاناة إيطاليين عديدين بسبب الفيروسات الموسمية، أشار بريلياسكو إلى أن “ليلة رأس السنة ستكون الشعلة الأخيرة للعدوى، مع أنخابها بين القبلات والعناق وكل آثارها التي سيتم تسليط الضوء عليها في الأسبوع التالي”.

ورداً على السؤال عما إذا كان الوقت لايزال مناسبا لتلقي التطعيم؟، أجاب: “لقد فات الأوان بعض الشيء، لكن ذلك لا يزال مفيداً، لأنه يمكن يخلق تغطية مناعية كافية في غضون أسبوع أو 10 أيام”.

أما بالنسبة للعلاج، فقد أكد عالم الفيروسيات مجددا على إمكانية التشخيص التفريقي بمسحة كوفيد 19، ليتمكن الضعفاء في حالة إصابتهم من تلقي العقاقير المضادة للفيروسات”، أما “بالنسبة لأي شخص آخر، فتظل نصيحة التطبيب الذاتي استناداً لنوع الأعراض: الباراسيتامول المضاد للحمى، والإيبوبروفين والعناصر الفعالة الأخرى المضادة للالتهابات العرضية، ومن ثم مضادات السعال ومزيلات احتقان الأنف”.