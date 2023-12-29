منظمة إنسانية: السياسة لا تحترم قيمة البشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلن الفرع الإيطالي لمنظمة (أوپن آرمز) غير الحكومية الإسبانية، أن “ميناء مدينة جنوة (مركز مقاطعة ليغوريا ـ شمال) هو الذي خصص لسفينتنا، التي أنجدت أمس قاربًا على متنه 63 شخصاً، بينهم امرأتان إحداهن حامل، فضلا عن طفلين آخرين أيضاً”.

وبهذا الصدد، قالت المنظمة غير الحكومية، إن الميناء المخصص “على بعد ستمائة ميل بحري، وأربعة أيام من الملاحة”، مبينةً أنها “معاناة لا داعي لها للأشخاص الذين كانوا على متن السفينة”.

وخلصت منظمة (أوپن آرمز) موجهة أصابع الاتهام مرة أخرى إلى “سياسة لم تعد تحترم البشر أو حياة الضعفاء”.