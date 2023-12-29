جمعية إيطالية: آفاق الغاز مقلقة وعلى الحكومة مواصلة الدعم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعت جمعية إيطالية غير ربحية حكومة البلاد إلى عدم إلغاء الدعم المقدم للأسر في مجال الطاقة، في عام 2024 على الأقل.

وقالت جمعية (فيدركونسوماتوري) المعنية بحقوق المستهلكين، إن إلغاء الدعم الحكومي أمر لا يمكن تصوره: فهي ستكون استراتيجية قصيرة النظر، تؤدي إلى نتائج عكسية تماما، تخاطر بدفع الأسر إلى بذل مزيد من التضحيات، وكل ما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على اتجاه الطلب المحلي”.

وأضافت جمعية النهوض الاجتماعي، أنه “من ناحية أخرى، يلوّح عام 2024 بأن يكون عاما صعبا آخر على صعيد الطاقة”، إذ “سنواجه زيادات جديدة بحوالي 7.6% للغاز و8.5% للكهرباء، بحسب التوقعات الأولى”، مؤكدة: “إننا نواجه احتمالات مثيرة للقلق”.

وهكذا ناشدت (فيدركونسوماتوري) الحكومة بـ”عدم رفع كل الدعم عن الأسر في مجال الطاقة بشكل سابق لأوانه وغير معقول، بينما يتزايد فقر الطاقة في بلادنا”، مذكّرة بـ”خطر إلغاء خفض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ عن جميع إمدادات غاز الميثان المستخدمة في المجالين المدني والصناعي، وكذلك للتدفئة وإنتاج الطاقة الحرارية بالغاز نفسه”.

وأشارت الجمعية إلى أنه “في ظل هذا السيناريو، بالإضافة إلى تقليل الدعم المقدم للمستخدمين الذين لا يندرجون ضمن الفئات الضعيفة، هناك أيضًا عنصر إلغاء السوق المحمية، والذي وفقًا للدراسات الحديثة التي أجراها مرصدنا الوطني، يكلف في المتوسط زيادة بنسبة 11% لعروض الغاز بالأسعار المتغيرة و49% لعروض الغاز بالأسعار الثابتة”.

وتابعت: “بشكل عام، مع إلغاء المزايا المقدمة حتى الآن لضريبة القيمة المضافة ورسوم النظام، ستعاني كل عائلة من زيادة بالمصاريف قدرها 102.15 يورو تقريباً سنوياً في فواتير الغاز الخاصة بها”.

وخلصت جمعية المستهلكين إلى القول، إن “هذه الأعباء لا يمكن تحملها”، وهي “تشكل جزءًا من وضع صعب جدًا أصلاً بالنسبة لعائلات عديدة في البلاد”.