أوكرانيا: موسكو تتحدث بالصواريخ فمزيد من الدعم لكييف للرد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف ـ أعربت أوكرانيا عن الاقتناع على لسان وزير خارجيتها دميترو كوليبا، بأن “قوة نيران أكبر فقط، من شأنها إسكات الإرهاب الروسي”.

وكتب الوزير كوليبا في منشور على مدونة (إكس) الجمعة، مؤكدا أنه “تم استخدام حوالي 110 صواريخ روسية وطائرات عديدة بدون طيار لضرب المدنيين في أوكرانيا”، كما “تم استهداف جناح ولادة بمستشفى، مدارس، مستوصفات، مبانٍ سكنية ومرافق تجارية”.

وأضاف كوليبا أن “ملايين الأوكرانيين استيقظوا اليوم على دوي الانفجارات. أتمنى أن يُسمع صوت الانفجارات ببلادنا في جميع أنحاء العالم، في جميع العواصم الكبرى، مقرات الحكومات والبرلمانات، التي تناقش حاليًا تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا”. كذلك “في كل هيئات التحرير التي تكتب عن الإرهاق أو عن أن روسيا من المفترض أنها مستعدة لإجراء المفاوضات”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الأوكرانية على أن “هذه الأصوات هي ما تريد روسيا قوله حقاً”، مبيناً أن “ردنا الجماعي الوحيد يمكن، بل يجب أن يكون المطالبة بمواصلة تقديم مساعدات عسكرية ومالية قوية وطويلة الأمد لأوكرانيا”.