رئيس أساقفة إيطاليا: الحرب كالوباء وتحقيق السلام يتطلب كل جهد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ شدد رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي على “وجوب فعل كل شيء لتحقيق السلام، لأن الحرب تؤذي وتقتل، إنها كالوباء”.

وفي مقتطفات من مقابلة متلفزة مطولة سيتم بثها مساء غد السبت على قناة (TV2000)، قال الكاردينال تزوپّي، إن “هذه الحساسية (نحو السلام)، التي تسعى لأن تكون خلاقة، لا تعني أن بإمكاننا أن نرى ما ستؤول إليه الأمور، فعلينا أن نبتكر كل شيء، وأعتقد أن اهتمام البابا فرنسيس كان ينصب على هذا الأمر”.

كما عاد رئيس الأساقفة للتطرق إلى مهمة الوساطة التي أوكلها إليه البابا أيضاً لأجل أوكرانيا، مضيفاً: “أعتقد أن البابا لم يكن يفكر بموزمبيق كصيغة، التي دعونا نرى ما إذا كانت ستنجح”، وأشار إلى أنه “كان في ذهنه هذا التعبير الذي استخدمه في هنغاريا: سلام خلاق، أي ابتكار أي شيء لتحقيق السلام، إيجاد كل الوسائل وإشراك كل من يستطيع المساعدة، للوصول إلى هدف السلام”.

وأوضح المسؤول الفاتيكاني أنه “لذلك، ليس من المسلَّم به أن نحظى بالسلام، فلا أحد لديه طموح به، وأعتقد أن البابا فرنسيس لديه حدوداً خاصة واضحة بما فيه الكفاية، حدود دور خدمة الكنيسة، وكذلك مسؤولياته الخاصة أيضاً، تلك التي يعيشها ويدعو الجميع إلى الالتزام بها”.