اتحاد إيطالي: 6 ملايين مواطن يسيحون في عطلة رأس السنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلط اتحاد إيطالي الضوء على أنه “مع المغادرين الأخيرين، يرتفع عدد الإيطاليين الذين يمضون عطلة ليلة رأس السنة، لقضاء يوم واحد على الأقل بعيدًا عن المنزل إلى ما يقرب الـ6 ملايين شخص”.

وفي تقديرات اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي) لمناسبة عطلة نهاية الأسبوع التي ينطلق فيها “النزوح المصغر” لكل من سيقصد أماكن يمضي فيها ليلة 31 ديسمبر/كانون الأول، أشار إلى أن “هناك ميل قوي للبقاء في إيطاليا، التي تم اختيارها هذا العام وجهة من قبل 75% من السائحين”.

ووفقًا للتقرير الذي أعده (كولديريتي) مع معهد (إيكسيه) للبحوث والاستشارات، فإن “هناك أيضاً 19% اختاروا الذهاب إلى دولة أوروبية و6% اختاروا وجهات خارج الاتحاد الأوروبي على الرغم من المخاوف المتعلقة بالتوترات الدولية ومخاطر الإرهاب”.

وذكر التقرير، أن “متوسط ​​مدة العطلة 5 أيام، تركز وجهاتها على المدن والمواقع الفنية بنسبة 49% تليها الجبال بنسبة 27%”، بينما “تتوزع البقية بين الريف، القرى الصغيرة، البحر والمنتجعات الصحية”، مبيناً أن “أماكن الإقامة الأكثر شعبية هي منازل الأقارب والأصدقاء، التي سيمضي فيها عطلته أكثر من إيطالي واحد من بين كل 3 (35٪)”.

ووفقًا لـ(كولديريتّي ـ إيكسيه)، فإن “متوسط ​​الإنفاق سينمو مقارنة بالعام الماضي، ليبلغ 604 يورو للشخص الواحد، بزيادة بنسبة 5%، وإن كان ذلك مع استقطاب قوي بين نصف المصطافين (48%) والذين سيظلون دون عتبة الـ250 يورو، و15% ممن سينفقون أكثر من 1000 يورو”.