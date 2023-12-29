مسؤول فاتيكاني: الكنيسة ليست منظمة غير حكومية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد مسؤول فاتيكاني، أن “الكنيسة ليست مجرد منظمة غير حكومية”، بل “إنها أكثر من ذلك بكثير”.

وفي مقتطفات من مقابلة متلفزة مطولة سيتم بثها مساء غد السبت على قناة (TV2000)، قال الكاردينال تزوپّي، إن “لدى الكنيسة أيضاً فكرة معينة أحياناً، مشوهة في رأيي، من خلال اعتقادها بأن لديها حقوق الطبع والنشر للمحبة”، مبيناً أن “الحب الحقيقي هو ذلك الذي نكنه نحن للآخرين، بينما لحب الآخرين نحونا وزن أقل بقليل”.

واسترسل: “إلا أننا نكتشف بوضوح أن ربنا أوسع بكثير من قلوبنا ويجعلنا نكتشف شهادات جميلة ورائعة عديدة، وأمثلة كثيرة عليها”. لكن “كيف يمكن أن يكون لدينا معلماً عظيماً جداً ونحن فاشلين؟ سيكون هذا هو السؤال الحقيقي”.

وخلص رئيس الأساقفة مؤكداً القول، إن “الكنيسة ليست منظمة غير حكومية، بل أكثر من ذلك بكثير”.