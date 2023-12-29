إيطاليا: 968 حالة وفاة أثناء العمل في أول 11 شهرًا لعام 2023

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت المؤسسة الوطنية الإيطالية للتأمين ضد حوادث العمل (Inail)، أن البلاغات عن حوادث العمل المميتة المقدمة إليها في الأشهر الـ11 الأولى لعام 2023، بلغت 968 حادثاً.

وقالت المؤسسة في تقرير الجمعة، إن عدد الحوادث “أقل بـ38 من تلك الـ1006، المسجلة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وأقل بـ148 من عام 2021، وبـ183 من عام 2020، وبـ29 مما كانت عليه عام 2019”.

وذكر التقرير، أنه “على المستوى الوطني، تسلط البيانات التي عادة ما يتم جمعها حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، الضوء على الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022″، وأنه “على الرغم من الطبيعة المؤقتة للأرقام، إلا أن هناك انخفاضا فقط في الحوادث المميتة على الطرق، والتي انخفضت من 284 إلى 223، مقابل ارتفاع الحوادث أثناء العمل من 722 إلى 745”.

وأشارت (Inail) إلى أن “الانخفاض المشار إليه أعلاه، شمل كلاً من قطاعي الصناعة والخدمات (من 859 إلى 823 حالة وفاة)، وكذلك حسابات الدولة (من 35 إلى 32)”، بينما “ارتفعت في قطاع الزراعة من 112 إلى 113”.