إيطاليا: انخفاض معدل إصابات كوفيد إلى 70 لكل 100 ألف نسمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أشارت مصادر صحية إيطالية إلى أن نسبة الإصابة بوباء كوفيد 19 في أرجاء البلاد للفترة من 21-27 كانون الأول/ديسمبر، بلغت 70 حالة لكل 100 ألف نسمة، وهي بانخفاض مقارنة بالفترة الممتدة من 14-20 للشهر ذاته، إذ كانت 103 حالات لكل 100 ألف نسمة.

وتبين من نشاط الرصد الأسبوعي للمعهد العالي للصحة (ISS) ووزارة الصحة، أن “هذا الانخفاض قد يُعزى جزئيًا إلى تراجع وتيرة التشخيصات التي يتم إجراؤها أثناء فترة العطلات”.

إلا أن مؤشر انتقال العدوى (Rt) المستند إلى حالات الدخول إلى المستشفيات اعتباراً من 19 كانون الأول/ديسمبر، أقل من عتبة الوباء، ويساوي 0.76 (في تردد بين 0.73-0.79)، وهو منخفض مقارنة بالأسبوع السابق عندما كان قد توقف عند 0.96 (في تردد بين 0.93-0.99) اعتباراً من 12 الشهر الجاري.

وذكر التقرير الصحي، أن “معدل حالات الإصابة الأسبوعية بكوفيد التي تم تشخيصها والمبلغ عنها آخذ بالانخفاض في معظم مقاطعات البلاد، بما فيها ذاتية الحكم مقارنة بالأسبوع السابق”، مبيناً أنه “تم الإبلاغ عن أعلى معدل إصابات في أبروتسو (149 حالة لكل 100 ألف نسمة)، وأدنى معدل في صقلية (3 حالات لكل 100 ألف نسمة)”.

وأوضحت نشرة الرصد، أن “الفئة العمرية التي سجلت أعلى معدل إصابة أسبوعي تعود لمن هم فوق سن التسعين”، وأن “معدل الإصابة الأسبوعي مستقر بشكل أساسي في جميع الفئات العمرية، بينما بلغ متوسط ​​العمر في حالات التشخيص 59 عاماً، وهو مستقر مقارنة بالأسابيع السابقة”.

وخلص تقرير (ISS) ووزارة الصحة، إلى القول، إن “نسبة الإصابة عادت مرة أخرى لتبلغ حوالي 45%، وهي مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالأسبوع السابق”.