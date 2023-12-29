إيطاليا: طرد مهاجر مصري بتهمة تمجيد الجهاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن طرد مهاجر مصري من البلاد بتهمة التغنّي بالجهاد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “قوات الشرطة نفذت مساء أمس، أمر الإبعاد من التراب الوطني، الذي اتخذه وزير الداخلية لدواعٍ تتعلق بأمن الدولة، بحق مواطن مصري يبلغ من العمر 31 عاماً”.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه “بفضل التآزر بين المديرية المركزية لقوات الشرطة الوقائية، المديرية المركزية للهجرة، شرطة الحدود، مكتب الهجرة بمقر شرطة روما وشعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (Digos) في العاصمة في مدينة مودينا (مقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال)، تم اعتراض الرجل وتنفيذ إجراء طرده”.

وورد في مذكرة أمنية بهذا الشأن، أن مكتب التحقيقات التابع لوحدة العمليات الخاصة (ROS) التابعة لقوات الدرك (كارابينييري)، قام لبعض الوقت بمراقبة الرجل، بما في ذلك على قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة، واكتشف أن المهاجر كان يروج لتنظيم الدولة الإسلامية، ويمتدح الجهاد والهجمات الانتحارية كأدوات لترسيخ سيادة الإسلام”، ولذلك “تم طرده وإعادته إلى وطنه”.