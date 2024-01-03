وزير خارجية إيطاليا: علينا مسؤولية تنسيق عمل مجمع السبع لبناء السلام والاستقرار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن حكومة بلادها برئاستها لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير، “تتحمل مسؤولية تنسيق عمل هذه الدول الكبرى لبناء السلام والاستقرار”.

وجاء حديث وزير الخارجية الإيطالي في تصريح اليوم الأربعاء في إشارة إلى المكالمة الهاتفية التي جرت أمس مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأعلن وزير الخارجية أن جدول أعمال الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع يتمحور حول “الشرق الأوسط، أوكرانيا و(تقنية) الذكاء الاصطناعي”.

وكان تاياني قد وصف المكالمة الهاتفية مع بلينكن بأنها كانت “ودية ومطوّلة استهلت بها إيطاليا رئاستها لمجموعة السبع”، مؤكدا أن العلاقات الثنائية الممتازة بين روما وواشنطن هي “مركز السياسة الخارجية” لحكومة يمين- الوسط الإيطالية.

مكالمة طويلة وودية مع أنتوني بلينكن