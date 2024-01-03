البابا: دعونا ألا ننسى الشعوب في حالة حرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعاد البابا فرنسيس اليوم الاربعاء وصف الحروب بـ”الجنون والهزيمة”.

وقال البابا خلال المقابلة العامة في قاعة بولس السادس في الفاتيكان، “دعونا ألا ننسى الشعوب التي في حالة حرب”.

واضاف “الحرب جنون… الحرب دائما هزيمة”.

وقال “لنصلي من أجل الناس في فلسطين وإسرائيل وأوكرانيا والعديد من الأماكن الأخرى التي تشهد حربًا”.

وكان البابا قد أعلن في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي أنه يواصل “بألم كبير متابعة ما يحصل في إسرائيل وفلسطين”، وأشار إلى أنه يفكّر بـ”كثيرين، وخصوصا الأطفال والمسنين”. وجدد النداء “من أجل الافراج عن الرهائن”، وطالب “بشدة ألاّ يكون الأطفال والمرضى والمسنون والنساء وجميع المدنيين ضحايا النزاع”.

وتابع حينها كلمته داعيا إلى “عدم إراقة مزيد من الدماء البريئة، لا في الأرض المقدسة، ولا في أوكرانيا أو في أي مكان آخر. كفى! إن الحروب هي دائما هزيمة!”.