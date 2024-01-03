الناتو يدعم تحالفا لدول أعضاء من أجل شراء ألف صاروخ باتريوت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، يانس ستولتنبرغ، عن “الترحيب بإعلان الحلفاء في الوقت المناسب عن الاستثمار فيما يصل إلى 1000 صاروخ باتريوت جديد للدفاع الجوي لتعزيز أمن الحلف”.

ووفق مذكرة للناتو الصادرة اليوم الاربعاء، قال ستولتنبرغ “يُظهر هذا الاستثمار قوة التعاون الدفاعي عبر الأطلسي والتزام الناتو بالحفاظ على سلامة شعوبنا”، منوها بأهمية “الدفاعات الجوية الحديثة”، في ظل “الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الروسية على المدنيين والمدن والبلدات الأوكرانية”.

وقال: “إن زيادة إنتاج الذخيرة أمر أساسي لأمن أوكرانيا ولأمننا”.

وحسب المذكرة، ستدعم وكالة الدعم والمشتريات التابعة للناتو تحالفا يضم ألمانيا وهولندا ورومانيا وإسبانيا، لشراء ما يصل إلى 1000 صاروخ باتريوت لتعزيز دفاعاتهم الجوية

وسيعمل العقد على “توسيع الإنتاج الأوروبي من الصواريخ، وتعزيز العرض وضمان تجديد مخزونات الحلفاء”.

وقد تم منح عقد بقيمة 5.5 مليار دولار لكونسورتيوم بين شركة Raytheon الأمريكية والشركة الألمانية MBDA، ومقرها في شروبنهاوزن بألمانيا.

وسيدعم الحجم الكبير من الطلب إنشاء منشأة إنتاج لصواريخ باتريوت في ألمانيا. يمكن استخدام أنظمة الدفاع الجوي باتريوت للدفاع ضد الطائرات والمروحيات والصواريخ واعتراضها على مسافات بعيدة.

ونشر حلف شمال الأطلسي في أعقاب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بطاريات صواريخ باتريوت لحماية حلفائه على جناحه الشرقي. كما قام الحلفاء في الناتو بتسليم أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا.