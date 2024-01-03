إدانة أوروبية لـ”العمل الإرهابي” في كرمان بإيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الاتحاد الأوروبي مساء الأربعاء إنه “يدين بأشد العبارات التفجير الذي وقع اليوم في كرمان في إيران”، والذي أسفر عن مصرع أكثر من مئة قتيل حسب وسائل إعلام إيرانية

وأضاف في بيان، لم يشر إلى أن التفجيرين وقعا قرب قبر القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، “يعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع الشعب الإيراني”، وقد أدى “هذا العمل الإرهابي إلى حصيلة مروعة من القتلى والجرحى بين المدنيين”.

وأردف البيان الأوروبي: “أفكارنا الآن مع الضحايا وعائلاتهم”، مشددا على أنه “يجب محاسبة الجناة”.