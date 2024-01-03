معارض إيراني: لا مصلحة للمعارضة ولا إسرائيل في الهجوم الغامض بالقرب من قبر سليماني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى عضو الحزب الدستوري الإيراني المعارض، اشكان رستمي أن “الكشف السريع عن تفاصيل دقيقة من قبل وسائل الإعلام التابعة للنظام” بشأن التفجيرين في كرمان في “يوم إحياء ذكرى مقتل القائد الإرهابي للحرس الثوري، قاسم سليماني”، يثير “الشكوك حول احتمال أن تكون السلطات في طهران “على علم بالأحداث قبل وقوعها، مما يشير إلى احتمال تورط داخلي في تنظيم مثل هذه الهجمات”.

وأضاف رستمي، المدير السياسي لـ(جمعية أناهيتا) في مذكرة الاربعاء “بينما نشرت وسائل إعلام النظام الأخبار على الفور، ظهرت التناقضات الأولى في وقت واحد تقريبًا”، حيث “تتحدث مصادر مختلفة عن أعداد متفاوتة من الانفجارات، بعضها يشير إلى استخدام قنابل مخبأة في حقائب الظهر، والبعض الآخر يشير إلى انفجار أسطوانات غاز”.

وقال “بطبيعة الحال، تم إلقاء المسؤولية على الفور على إسرائيل، وبعد ذلك على جماعات المعارضة. ومع ذلك، يبدو أن هذا يتبع تكتيكًا إعلاميًا طويل الأمد للنظام يتمثل في خلق مثل هذه الأحداث ومن ثم إلقاء اللوم على المعارضة”، ملفتا إلى “مثال حديث لهذه الاستراتيجية مع انتشار أخبار كاذبة بشأن هجوم إرهابي مزعوم في شيراز على ضريح شاهشيراغ”.

وأردف المعارض الإيراني “يبدو أن الجمهورية الإسلامية عازمة على إدامة السرد القائل بأن المعارضة للنظام ليست سلمية على الإطلاق، بل تتكون من عناصر إرهابية”، فـ”القصد من وراء هذه الاستراتيجية ذو شقين: أولاً، تقديم المعارضة باعتبارها تهديداً لأمن إيران القومي واستقرارها الإقليمي. ثانياً، تصوير الجماعات الانفصالية الكردية أو البلوشية أو العربية على أنها عملاء يهدفون إلى تجزئة إيران إلى دول أصغر”.

وحسب عضو الحزب الدستوري الإيراني المعارض، فإن “أحد الأسباب المقنعة للاعتقاد بأن انفجارات اليوم هي نتيجة عمل داخلي للنظام هو الاختيار الاستراتيجي للأهداف”. وقال “من الواضح أن الهدف الأساسي لهذه التفجيرات كان استهداف المدنيين المشاركين في تظاهرة مؤيدة للنظام. ويبدو أن مثل هذا الهجوم، الذي لا يوفر أي ميزة استراتيجية لإسرائيل ولا معنى له بالنسبة للمعارضة السلمية، يخدم فقط مصالح النظام نفسه”.

وقال “إن ضرب المدنيين العزل يسمح للنظام بتقديم نفسه مرة أخرى كضحية للإرهاب، مما يزيد من تأجيج خطابه عن القمع والتهديد الخارجي”.