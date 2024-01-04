المفوضية تجتمع غدا مع الحكومة البلجيكية مع بداية رئاستها للمجلس الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- ستجتمع رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي أورسولا فون دير لاين وهيئة المفوضين يوم غد الجمعة مع الحكومة البلجيكية بمناسبة تولي الأخيرة الرئاسة الدورية للمجلس الاوروبي.

وتستمر الرئاسة الدورية لبلجيكا، التي تحتضن عاصمتها بروكسل مقار مؤسسات التكتل الموحد، إلى نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن شعار الرئاسة البلجيكية يتكون من ثلاث كلمات “الحماية، التقوية، التحضير”، في إشارة إلى حماية مواطني الاتحاد الأوروبي وتقوية اقتصاده والتخطيط لمستقبله.

وقد حددت الرئاسة البلجيكية أولوياتها في “تعزيز سيادة القانون والديمقراطية، الارتقاء بالقدرة التنافسية الاقتصادية، المضي قدما في التحول البيئي، تعزيز جدول الأعمال الاجتماعي، حماية حدودنا وشعوبنا”، كما وعدت بالتركيز بشكل خاص على “مشاركة الشباب”، مشيرة إلى أن الدفاع عن مبادئ سيادة القانون والديمقراطية والحقوق الأساسية سيكون “عنصرا أساسيا” في الرئاسة. وحسب رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو دي كرو، فإن الديمقراطية “تتعرض للتهديد، وهذه ليست المرة الأولى”، وبشكل خاص، فإن بروكسل عازمة على “دعم” الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مع إدراكها التام لأهمية إعداد هياكل صنع القرار في الاتحاد للترحيب بالأعضاء الجدد.