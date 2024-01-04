ميلوني: أشكال مقنّعة من معادة السامية تم الاستهانة بها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني أن “الصور الفظيعة لهجمات حركة حماس على مدنيين عزل” في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر المنصرم “ساهمت للمفارقة في عودة معاداة السامية إلى الظهور” في إيطاليا.

وأضافت ميلوني، ردا على سؤال عن تنامي الظاهرة في إيطاليا وأوروبا خلال مؤتمر نهاية العام اليوم الخميس، “هذا يعني أن شيئًا ما كان يحترق تحت الرماد، وأن الأشكال المقنّعة من معاداة السامية، على سبيل المثال بتوجيه النقد لإسرائيل أو مرتبطة بنوع معيّن من الأصولية الإسلامية، تم الاستهانة بها”.

ونوهت رئيسة الوزراء بأن تحالف يمين الوسط الحاكم تقدم بمقترحات تتضمن إضافة “الاشارة إلى حق إسرائيل في الوجود” إلى مشروع قانون ضد ظاهرة معاداة السامية، وقالت “لكن لأسباب سياسية لم يتم ذلك”.

وأضافت “ينبغي علينا أن نعمل ضد معاداة السامية قبل كل شيء على المستوى الثقافي، وأذكى شيء يمكننا القيام به تجاه الأجيال الشابة هو توعيتهم بما هي إسرائيل. إن مساعدة المزيد من الشباب على التعرف على هذا الواقع يمكن أن يساعد ثقافيًا في مكافحة الظاهرة المأساوية لمعاداة السامية”.