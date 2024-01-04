ميلوني: لا نية عقابية تجاه الصين بقرار الانسحاب من الحزام والطريق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني إنه “من جانبنا لم تكن هناك نية عقابية” تجاه الصين بشأن قرار الانسحاب من اتفاقية مبادرة مشروع الحزام والطريق التي تم توقيعها في عام 2019 إبان حكومة جوزيبي كونتي.

وأضافت ميلوني، خلال مؤتمر صحفي في روما الخميس بمناسبة نهاية عام 2023، “لقد اتخذت القرار بشأن الحزام والطريق اتساقًا مع ما كنت أعتقده دائمًا، وأكثر من ذلك فأنا مقتنعة بهذا القرار بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها”.

وأردفت رئيسة الوزراء موضحة “في الوقت الذي قيل لنا فيه أن انضمام إيطاليا إلى الحزام والطريق ستضمن إعادة التوازن في الميزان التجاري بين إيطاليا والصين، تشير البيانات إلى أن الميزان التجاري أصبح غير مواتٍ بشكل متزايد لإيطاليا منذ عام 2019″، مؤكدة أن الانضمام إلى الاتفاقية “ليس لم يساعد فقط في تحقيق توازن بين الواردات والصادرات، بل أدى إلى وصول المزيد من المنتجات الصينية في إلى إيطاليا”.

وقالت ميلوني “أنوي إعادة إطلاق العلاقات مع الصين وأعتزم الوفاء بالتزامي بالذهاب إلى بكين في أقرب وقت ممكن، بدعوة من الرئيس شي جين بينغ”.