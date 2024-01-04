ميلوني: من الضروري العمل الآن على إيجاد حل هيكلي للقضية الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شددت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني اليوم الخميس على أنه “من الضروري العمل من الآن على إيجاد حل هيكلي للقضية الفلسطينية”.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة روما بمناسبة نهاية عام 2023 “أعتقد أن ذلك من مصلحة الجميع”.

ورأت رئيسة الوزراء الإيطالية أنه “من الخطأ أن نقول: دعونا ندمر حماس أولاً ثم نتحدث عنها (القضية الفلسطينية) لاحقا” لأن “إحدى الأدوات الأكثر فعالية لكشف خدعة حركة حماس التي ليس لها أي اهتمام بالقضية الفلسطينية” هي “بالتحديد العمل بجدية على إيجاد حل هيكلي للقضية”.

وأشارت ميلوني في هذا الصدد إلى أنه “بوسع للاتحاد الأوروبي أن يلعب دورًا مهمًا وربما ينبغي أن يلعبه بطريقة أكثر تماسكًا”.