ميلوني تجدد دعوة إسرائيل “تجنب المدنيين” في غزة وتصف موقفها بـ”المتوازن”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-جددت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني اليوم الخميس دعوة إسرائيل لـ”تجنب المدنيين الفلسطينيين في حربها ضد حركة حماس” بقطاع غزة، واصفة موقف بلادها بـ”المتوازن للغاية”.

وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية عام 2023 “أوجه مجدا نداء إلى إسرائيل للحفاظ على سلامة السكان المدنيين” في قطاع غزة، وذلك في معرض ردها على سؤال حول حجم ضحايا الفلسطينيين في القطاع بسبب الضربات الإسرائيلية.

ووصفت رئيسة الوزراء الحوار مع الدول العربية بـ”الأساسي في هذا الوقت”، منوهة بأنها كانت الممثل الوحيد لدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى الذي شارك في قمة القاهرة للسلام في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت “لقد عملنا منذ البداية لتجنب تصعيد هذا الصراع الذي أعتقد أنه يمكن أن يكون له عواقب لا يمكن تصورها”، كما “حافظنا على موقف متوازن للغاية، حيث قمنا بإدانة الهجمات الإرهابية التي تشنها حماس، ودعمنا حق إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفسها”، وفي نفس الوقت “اهتممنا برعاية السكان المدنيين بسلسلة من المبادرات الإنسانية التي نتقاسمها مع الدول العربية”.